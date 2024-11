PAGELLE Lazio - Cagliari | Dia-mmi solo un minuto! Zac torna e la decide

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6: Poco reattivo in occasione del gol subito, ma la deviazione è evidente e avrebbe spiazzato la stragrande maggioranza dei portieri. Sarebbe servita una prodezza. Bravo a respingere il corner al veleno di Viola a tempo scaduto.

LAZZARI 6: Soffre Luvumbo più del dovuto. Divide la colpa sul gol, non avrebbe dovuto far girare l'avversario. Tante occasioni per mettere dentro dei cross buoni per gli attaccanti, sarebbe servita maggiore precisione.

Dal 81' MARUSIC sv

GILA 5.5: Prima mezz'ora di buonissimo livello, poi la discesa. Prima l'errore che spalanca le porte a Luvumbo (salvataggio di Lazzari), poi la sua deviazione è fatale sul tiro proprio del numero 77 del Cagliari.

ROMAGNOLI 7: Argina bene Piccoli, nel finale un paio di chiusure da grande difensore. Forse la sua miglior prestazione stagionale.

PELLEGRINI 7: Si procura il rigore che consente alla Lazio di vincere una partita sporca. Sporchissima. Sostituire Tavares è un compito ingrato per chiunque, ma alla fine dei conti risulta decisivo anche lui.

GUENDOUZI 6.5: Decisamente meno brillante del solito, cresce nella ripresa con il Cagliari stanco e l'ingresso di un centrocampista in più come Vecino.

Dal 73' ZACCAGNI 7.5: Neanche il tempo di tornare in campo e subito la responsabilità di un rigore pesantissimo. Botta a colpo sicuro e corsa verso la Nord. Freccia in buca d'angolo.

ROVELLA 7.5: Nel primo tempo corre anche per i compagni di squadra. L'ultimo ad arrendersi, bravo anche nella difesa del pallone. Recupera un pallone sotto i distinti sud che fa esplodere lo stadio.

ISAKSEN 6: Ha il merito di conquistare la punizione che porta al vantaggio della Lazio. Nella prima mezz'ora è tra i più attivi, ma non riesce mai a saltare Augello dopo averlo fatto ammonire.

Dal 63' PEDRO 6: Stavolta non riesce a lasciare il segno sulla partita nonostante nel recupero abbia un paio di occasioni nitide per uccidere la partita.

DIA 7.5: Rapido e freddo a sfruttare il brutto errore di Scuffet dopo appena un minuto, anzi 2. Non segnava da fine settembre. Nella ripresa si allarga al posto di Noslin. Intelligente tatticamente e duttile come pochi.

Dal 81' DELE-BASHIRU sv

NOSLIN 5 : Nel primo tempo la sensazione è che la Lazio giochi con l'uomo in meno. L'unica annotazione è sul giallo per step on foot su Zappa. Baroni lo boccia e lo lascia negli spogliatoi alla fine del primo tempo.

Dal 46' VECINO 6.5: Luperto gli mura un gol fatto da zero metri. Colpa sua o merito del difensore, la sostanza non cambia. Il suo ingresso al posto di Noslin cambia comunque l'inerzia del secondo tempo.

CASTELLANOS 7: Va vicino al gol in più occasioni. Palo nel primo tempo con un tira fuori, colpo di testa respinto da Luperto quasi sulla linea, tiro al volo largo di poco. Non è una serata fortunata per il Taty.

ALL.: BARONI 8: Terza vittoria di fila in una settimana. La più sudata, dura come difficilmente avrebbe immaginato. La Lazio nel primo tempo non lo soddisfa, cambia faccia nella ripresa con le sostituzioni. La classifica non si guarda, ma gli alti sì.