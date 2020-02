PAIDEIA - Lazio, doppio controllo: Cataldi e Correa in clinica

Un doppio accertamento. Mattinata di controlli in clinica Paideia: tocca a Danilo Cataldi e Joaquin Correa. Entrambi sono alle prese con un infortunio al polpaccio. Il classe 1994 aveva riportato uno stiramento in Coppa Italia con la Cremonese: è vicino al rientro, ha già iniziato ad allenarsi con il pallone, seppur in modo differenziato. Inzaghi attende il suo rientro in gruppo, i controlli di oggi chiariranno i miglioramenti della zona interessata. La stessa del Tucu, di nuovo fermo dal derby. Ha evitato lo stiramento, salterà comunque il recupero di mercoledì con il Verona. Proverà il recupero per la trasferta di Parma o molto più probabilmente per la sfida all'Olimpico con l'Inter del 16 febbraio.