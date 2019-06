PAIDEIA - Lazio, visite mediche d’idoneità per Armini

È baby la prima visita medica della nuova stagione. Nicolò Armini, capitano della Primavera biancoceleste, fa da apripista in clinica Paideia e il difensore anticiperà i suoi compagni nel sottoporsi agli accertamenti d’idoneità. Gli altri lo faranno nelle prossime settimane. Il classe 2001 ha esordito in Europa League e in Serie A nell’ultima stagione. Potrebbe partire con la prima squadra per Auronzo di Cadore, dipenderà dall’eventuale chiamata dell’Italia Under 19, impegnata a luglio nell’Europeo di categoria in Armenia.