Parma - Lazio, i convocati di Inzaghi: un'assenza pesante per i biancocelesti

Quasi tutto pronto per il match di questo pomeriggio tra Parma e Lazio in programma allo Stadio Tardini alle ore 15:00. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della gara. Out a sorpresa Thomas Strakosha insieme ai lungodegenti Correa, Lulic e Fares.

Portieri: Alia, Furlanetto, Reina;

Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Moro, Muriqi.

