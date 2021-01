Parma - Lazio, Milinkovic: "Vittoria importante, una motivazione in più per il derby"

Un’altra vittoria per la Lazio che batte 2-0 il Parma al Tardini. Di Luis Alberto e Caicedo i gol degli uomini di Inzaghi, autori di una prestazione convincente anche dal punto di vista del gioco. Al termine dell’incontro, ai microfoni di Sky, è intervenuto Milinkovic-Savic per analizzare il match. Queste le sue parole: "Serviva tanto un'altra vittoria perché abbiamo perso tanti punti e ora cercheremo di vincere ogni partita. Siamo sempre crollati nei secondi tempi, dobbiamo crescere nella mentalità e cercare di chiudere le partite prima possibile. Questa vittoria vale tanto prima del derby, una motivazione in più, ora abbiamo 4-5 giorni per prepararlo. Assist? Io faccio quello che serve alla squadra, se è assist o gol non importa."