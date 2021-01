Parma - Lazio, Tardini terra di conquiste per i biancocelesti: tutte le statistiche

La 17ª giornata di Serie A vedrà la Lazio impegnata al Tardini contro il Parma. In terra emiliana i biancocelesti hanno collezionato 3 vittorie consecutive negli ultimi incontri, che salgono a 8 considerando anche gli scontri all'Olimpico. I Ducali vengono da 4 sconfitte consecutive in questo campionato e hanno appena cambiato allenatore richiamando D'Aversa al posto di Liverani, contro il quale il bilancio di Simone Inzaghi è ottimo. Di seguito tutte le statistiche della partita.

- Sono 63 i precedenti totali tra Lazio e Parma, con 27 vittorie e 15 sconfitte per i biancocelesti oltre ai 21 pareggi. 82 le reti segnate contro le 57 subite.

- Nelle 31 partite giocate al Tardini la Lazio ha ottenuto il successo in 8 occasioni, 11 volte è stato il Parma ad uscire vittorioso mentre i pareggi sono stati 12. 31 i gol fatti e 34 quelli subiti.

- Sono ben 8 i successi consecutivi messi in fila dalla Lazio negli ultimi match contro il Parma tra campionato e Coppa Italia, 11 invece i risultati utili consecutivi.

- Il Parma ha perso le ultime 7 sfide contro la Lazio in Serie A e potrebbe eguagliare la sua serie più lunga di sconfitte contro una singola avversaria nella competizione: 8 di fila contro la Roma, tra il 2005 e il 2010.

- I biancocelesti vengono da 3 successi consecutivi in trasferta contro il Parma e hanno perso solo una delle ultime 11 trasferte contro gli emiliani in Serie A (5V, 5N). L’ultima sconfitta risale a marzo 2012.

- Il Parma non ha segnato alcun gol nelle ultime cinque gare casalinghe di campionato: l’ultima squadra non neopromossa a secco per più partite interne di fila in Serie A è stata l’Inter, nel maggio 1977 (6).

- Il bomber del confronto è Giuseppe Signori che ha siglato 5 reti con la maglia della Lazio, mentre Salas e Asprilla lo seguono a quota 4. Insieme a loro due anche Bresciano e Floccari che però hanno segnato con entrambe le maglie.

- L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha preso parte attiva a cinque gol (quattro reti e un assist) nelle sue ultime cinque sfide contro il Parma in Serie A, di cui tre al Tardini (due reti e un assist).

- 4 vittorie su 4 per Simone Inzaghi nei precedenti contro il Parma e contro il tecnico Roberto D’Aversa, appena rientrato sulla panchina degli emiliani al posto di Liverani.

- In questa stagione la Lazio ha ottenuto in trasferta il doppio dei punti ottenuti dal Parma in casa: 14 per i biancocelesti, 7 per gli emiliani.

- La Lazio ha ottenuto solo due punti nelle ultime tre trasferte di campionato (2N, 1P), l’ultima volta che ha giocato più gare esterne di fila in Serie A senza successi è stata nel marzo 2016, in cui inanellò sei pareggi consecutivi con Pioli in panchina.

- Il Parma ha il peggior attacco del campionato con 13 gol e una media di 0.81 reti segate a partita, contro le 25 marcature della Lazio che le valgono una media di 1.56 a partita.

- Parma e Lazio sono tra le migliori squadre di Serie A per media di kilometri percorsi a partita. 2° posto per gli emiliano con 111.247, 4° posto per i capitolini con 110.431.

- La prossima sarà la 100ª presenza nel campionato italiano per il centrocampista della Lazio Lucas Leiva: potrebbe diventare il quarto giocatore con almeno 100 gare disputate sia in Serie A che in Premier League dal 2012/13 ad oggi, dopo Aleksandar Kolarov, Paul Pogba e Roberto Pereyra.