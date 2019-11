PRIMAVERA - Juventus - Lazio, obbligatorio far punti: l'anteprima del match

La Lazio è chiamata a dare delle risposte. Dopo le quattro sconfitte consecutive in campionato (cinque considerando anche la Coppa Italia), diventa quasi un obbligo per i biancocelesti reagire. Per i ragazzi di Menichini è stata una settimana intensa, particolare. Annullati i due giorni di riposo inizialmente previsti dopo la brutta sconfitta contro il Chievo al Fersini, allenamento domenicale alle 7.30 e un confronto importante che ha visto protagonista l'intero gruppo. I capitolini andranno a far visita alla Juventus, un avversario ostico ma non insuperabile. Sarà importante tornare a far punti, anche perchè la classifica si è complicata ulteriormente dopo i risultati del sabato. Dal nono posto al sedicesimo della graduatoria sono soltanto tre i punti di differenza, con la Lazio che si trova ad un solo punto dall'ultima piazza.



JUVENTUS - I bianconeri allenati da Zauli non sono di certo la corazzata che domina da anni la Serie A. La Juventus Primavera infatti, non naviga in buonissime acque. Finora sono soltanto sei i punti ottenuti, frutto delle vittorie ottenute contro Sassuolo ed Empoli. I bianconeri sono divisi dalla Lazio da un solo punto, ma hanno anche una partita da recuperare (con il Genoa) che potrebbe valere il sorpasso. Il modulo di riferimento è il 4-3-1-2, anche se nell'ultima gara con il Sassuolo Zauli ha preferito optare per il più classico 4-4-2.



LAZIO - Oltre ai risultati che non arrivano, Menichini deve fare anche i conti con diverse assenze. Oltre allo squalificato Armini e a Raul Moro, ancora inutilizzabile a causa del transfer che tarda ad arrivare, il tecnico ex Salernitana dovrà fare a meno di tre titolari come De Angelis, Falbo e Nimmermeer, tutti alle prese con i rispettivi infortuni. A sostituirli saranno Kaziewicz, Shehu e Zilli, che potranno mettersi in mostra dal primo minuto e provare a cambiare le sorti della propria stagione. Possibile esclusione per Cipriano, che si contende una maglia con Franco. Qualche piccola speranza per Cesaroni, più probabile però che la mezzala biancocelesti subentri nella seconda frazione.



8a giornata Campionato Primavera 1

Juventus - Lazio



10 novembre 2019 ore 14.00, Campo Ale & Ricky del Juventus Training Center

Probabili formazioni



JUVENTUS (4-3-1-2) - Israel; Fonseca, Vlasenko, Dragusin, Verducci; Tongya, Leone, Francofonte; Sekulov; Gerbi, Stoppa. A disp. Garofani, Anzolin, De Winter, Gozzi, Leo, Riccio, Fagioli, Penner, Ranocchia, Teher, Petrelli, Sene. All. Zauli.



LAZIO (3-5-2): Alia; Franco, Kalaj, Petricca; Kaziewicz, Czyz, Minala, Shehu, Ndrecka; Cerbara, Zilli. A disp.: Furlanetto, Marocco, Cipriano, Francucci, Moschini, Bianchi, Shoti, Bertini, Cesaroni, Russo. All.: Leonardo Menichini.



Arbitro: Marco D'Ascanio (sez. Ancona)

Assistenti: Fabrizio Aniello Ricciardi e Antonio Marco Vitale.