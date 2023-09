PRIMAVERA - Lazio, esordio amaro in Youth League: l'Atletico Madrid ne fa due con Niño

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Niente da fare per la Lazio Primavera che non inizia bene il suo cammino europeo in Youth League. A Formello infatti gli applausi se li prende l'Atletico Madrid di Fernando Torres che, dopo un primo tempo giocato in sostanziale equilibrio, decide di sferrare i colpi nella ripresa. I riflettori sono tutti per Niño che si regala la doppietta con i gol al 53' e al 65'. Il prossimo turno della competizione si giocherà il 4 ottobre, con i biancocelesti che voleranno a Glasgow contro il Celtic.

UEFA Youth League | i giornata, gruppo E

Martedì 19 settembre, ore 14:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini (58' Zazza), Dutu, Ruggeri, Milani (68' Petta); Di Tommaso, Bordon (58' Nazzaro), Napolitano (58' Serra); Yordanov (82' Bigotti), Sulejmani, Sana Fernandes. A disp. Magro, Urbano. All. Stefano Sanderra

ATLETICO MADRID: Esquivel; Rosado (75' Vasiljevic), Bonar, Spina, Diaz; Luque (66' Pensaad), Frey, Muñoz (82' Diaz), Castellanos; Niño (75' Paco Esteban), Alonso Moran (82' Perez). A disp: Sergio Mestre, Muñoz. All.: Fernando Torres

Arbitro: Mikkel Redder (DEN)

Assistenti: Risum (DEN)-Yurdakul (DEN)

Quarto Ufficiale: Ermanno Feliciani (ITA)

Ammoniti: Di Tommaso, Yordanov, Ruggeri, Dutu (L); Muñoz, Castellanos (A)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio. L'Atletico Madrid vince 0-2.

90' - 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro.

82' - Per la Lazio fuori Yordanov, dentro Bigotti. Per l'Atletico invece entra Perez, fuori Moran; fuori anche David Munoz e dentro Diaz.

81' - Ammonito anche Dutu.

80' - Giallo per Muñoz, Casetellanos e Ruggeri. Un po' di nervosismo in campo.

79' - Due giocatori della Lazio a terra: biancocelesti e tifosi che chiedono a gran voce il calcio di rigore. Sembrerebbe che uno spagnolo fosse in netto ritardo sulla gamba di Nazzaro. Pochi secondi dopo anche un intervento ruvido molto dubbio su Sulejmani.

75' - Nuovi cambi per Torres: dentro Vasiljevic e Paco Esteban fuori Niño e Rosado.

68' - Nuova sostituzione per Sanderra: fuori Milani, al suo posto Petta.

66' - Cambia anche Torres: fuori Luque, dentro Pensaad.

65' - Raddoppio Atletico: cross dalla sinistra, Niño trova prima il palo, poi la insacca alle spalle di Renzetti.

58' - Primi cambi: nella Lazio fuori Napolitano, dentro Serra. Fuori anche Bordon, al suo posto Nazzaro. Anche Bedini saluta il campo e lascia il posto a Zazza.

57' - Altra buonissima parata di Renzetti, costretto ad immolarsi ancora una volta sul tiro di un avversario.

53' - Gol Atletico Madrid: gli spagnoli sfruttano una seconda palla, Niño colpisce a tu per tu con Renzetti, prima finta, poi controlla e tira ad incrociare. Dutu sfortunato "devia" il pallone che favorisce l'avversario.

49' - L'Atletico cerca di colpire ora anche con i tiri dalla distanza: Muñoz ci prova con potenza, bravo Renzetti a bloccare il pallone e a farlo suo.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Duplice fischio. Nessun minuto di recupero concesso dall'arbitro.

44' - Partita tutto sommato equilibrata fin qui. Poche le occasioni degne di nota, la più importante è spagnola.

38' - Qualche protesta della Lazio in occasione del fallo di Muñoz su Napolitano: gamba un po' tesa. Per il gioco pericoloso i biancocelesti richiedevano un cartellino giallo.

33' - Altro giallo, stavolta per Yordanov.

32' - Calcio di punizione per l'Atletico per fallo di Bordon ai danni di un avversario.

27' - Atletico Madrid che alza la pressione. Lazio un po' schiacciata nella propria metà campo.

22' - Giallo per Di Tommaso per fallo su Luque.

17' - Miracolo di Renzetti sul tiro di un avversario: col piede destro salva in qualche modo il rigore in movimento di Castellanos. Atletico Madrid vicino al vantaggio.

15' - Intervento ruvido di Muñoz su Yordanov. Il laziale si rialza.

11' - Buon lavoro di squadra tra Yordanov e Sana Fernandes che salta un avversario, cerca di sistemarsi il pallone ma il tocco manda fuori il pallone. Lazio propositiva e attenta in questa prima parte di gara.

8' - In tribuna a godersi la sfida dei giovani aquilotti ci sono anche Isaksen, Guendouzi, Sepe, Patric, Castellanos, Luis Alberto e Pedro.

6' - Ora sono i biancocelesti a dimostrarsi più aggressivi. Sana Fernandes già scalda i motori e si dimostra in ottima forma.

5' - Corner per la Lazio: Sana Fernandes cerca Ruggeri che però non impatta, un po' in affanno gli spagnoli.

4' - Atletico Madrid subito aggressivo.

1' - Si inizia!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Atletico Madrid, gara valida per la 1a giornata di UEFA Youth League. La squadra di Sanderra accantona per 90 minuti il campionato per dedicarsi al cammino europeo, il quale, parallelamente a quello della prima squadra, contrappone ai biancocelesti la furia degli spagnoli allenati nientemeno che da Fernando Torres.