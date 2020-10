PRIMAVERA - Lazio, game over al Fersini: poker della Roma

Partita senza storie al Fersini. La Roma passeggia sulla Lazio rifilandone quattro ai biancocelesti. La formazione giallorossa la sblocca nel primo tempo grazie a una percussione vincente di Providence, poi dilaga nella seconda frazione con Milanese, Tripi e Ciervo. La Lazio può recriminare un fallo ai danni di Franco in occasione del secondo gol che ha praticamente chiuso i giochi, ma il divario in campo è sembrato troppo ampio. Quinta vittoria su cinque per una Roma schiacciasassi in questo campionato. Per i ragazzi di Menichini la prima sconfitta dopo una vittoria e tre pareggi.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 5ª giornata

Lazio - Roma 0-4 (21' Providence, 52' Milanese, 72' Tripi, 74' Ciervo)

Sabato 24 ottobre 2020, ore 15:00

Stadio ‘Mirko Fersini’, Formello (RM)

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-4-2): Furlanetto (87' Peruzzi); Novella, Franco (78' Pica), Adeagbo, Ndrecka (T. Marino); Shehu (78' Mancini), A. Marino, Cyz, Cerbara (46' Bertini); Castigliani, Moro. A disp.: Zappalà, Migliorati, Nasri, Cesaroni, Marinacci, Tare, Campagna. All.: Leonardo Menichini.

ROMA (3-4-2-1): Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovic (78' Buttaro); Milanese, Tripi, Darboe, Providence; Podgodeanu (84' Tomassini), Zalewski (84' Chierico); Tall (69' Ciervo). A disp.: Mastrantoni, Megyeri, Morichelli, Astrologo, Muteba, Bamba, Cassano, Evangelisti. All.: Alberto De Rossi.

Arbitro: Luigi Carella (sez. di Bari)

Ass.: Severino – Carrelli

Ammoniti: Zalewski, Feratovic (R)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

94' - Terminano senza emozioni i quattro di recupero. Derby alla Roma.

90' - 4 di recupero.

87' - Esordio fra i pali di Peruzzi, figlio di Angelo, che prende il posto di Furlanetto. Entra anche Tommaso Marino al posto di Ndrecka.

82' - Sterzata e tiro in porta di Podgodeanu. Furlanetto mette in corner.

78' - Fuori Shehu e Franco dentro Mancini e Pica. Le mosse di Menichini.

76' - Chiede un altro rigore la Lazio per un fallo in area su Castigliani. Non c'è nulla per Carella.

74' - Lazio in bambola, la Roma trova la quarta rete con Ciervo lasciato completamente solo in area. Tiro a giro sul secondo palo dall'interno dell'area e pallone alle spalle di Furlanetto.

72' - Terzo gol della Roma. Respinta corta di Franco, Tripi raccoglie e calcia dalla distanza verso l'angolino. Furlanetto tocca, ma non può nulla.

69' Fuori Tall infortunato e dentro Ciervo nella Roma.

65' - Feratovic stende Castigliani in ripartenza: giallo per il difensore giallorosso.

60' - Grande azione di Moro che serve Shehu in area. Il trequartista biancoceleste si fa anticipare, poi commette fallo. Sulla conclusione successiva Moro aveva messo il pallone alle spalle di Boer.

58' - Zalewski ferma con le cattive Bertini. Lui il primo ammonito della sfida.

55' - Rimane a terra Tall per un problema al ginocchio. Gioco fermo.

52' - Raddoppia la Roma ma la Lazio protesta per un fallo abbastanza netto su Franco, trascinato a terra da Tall che poi dà il via alla discesa di Providence. L'esterno giallorosso si fa ancora beffa di Adeagbo, poi mette al centro per Milanese che deve soltanto appoggiare in rete.

51' - Conclusione a giro di Milanese che controlla e calcia. Furlanetto blocca.

48' - Lazio più convinta e coraggiosa, la Roma tutta dietro la linea della palla.

46' - Si riparte, stavolta è la Roma a battere.

INIZIO SECONDO TEMPO

Ore 15.59 - Cambia Menichini: Bertini prende il posto di Cerbara. Si torna al classico 4-3-1-2.

Ore 15.57 - Lazio già in campo attende l'arrivo degli avversari sul terreno di gioco.

FINE PRIMO TEMPO

45' - Si chiude senza recupero la prima frazione di gioco.

45' - Roma a un passo dal raddoppio. Tiro di Darboe respinto da Furlanetto che poi deve ripetersi anche su Zalewski.

44' - Raul Moro steso in area. Aveva preso il tempo a Feratovic, per l'arbitro intervento sul pallone. Proteste di Menichini.

43' - Tall fa a sportellate con la difesa della Lazio e si procura lo spazio per il tiro. Pallone che termina di poco al lato.

37' - Eccola la risposta della Lazio. A scuotere i suoi ci prova Castigliani con un tiro potente dal limite. Boer riesce a parare in due tempi. Si salva la Roma.

34' - La Lazio guadagna qualche metro. Czyz prova a concludere un'azione manovrata con un tiro dalla distanza troppo pretenzioso per battere Boer.

30' - Prova a farsi sentire e scuotere la squadra Menichini che vede i suoi in difficoltà.

27' - Soffre la Lazio, colpita dalla rete di Providence. Tiro di Darboe deviato che per poco non spiazza Furlanetto. Pallone in corner.

25' - Conclusione di potenza di Zalewski stavolta la difesa respinge.

21' - Gol della Roma. Percussione vincente di Providence che supera troppo facilmente Adeagbo in area e poi deposita alle spalle di Furlanetto.

17' - Risponde la Lazio: discesa di Cerbara, Moro si stacca in area e riceve calciando di prima intenzione. Pallone che termina al lato.

15' - Formazioni che non si risparmiano in campo. Continui ribaltamenti di fronte e squadre già lunghe.

12' - Numero di Milanese che si fa beffa di Adeagbo, poi mette al centro premiando l'inserimento da dietro di Darboe. Il tiro da due passi viene murato in uscita da Furlanetto.

10' - Grande discesa di Castigliani che poi serve al centro dell'area Moro. Anticipo di Darboe che mette ancora in corner.

8' - Si fa vedere anche la Lazio. Cross indisioso di Castigliani, Boear e Feratovic per poco non combinano un pasticcio. Pallone che termina in corner.

5' - Prima occasione per la Roma: cross insidioso di Podgodeanu e incornata di Tall. Pallone a un soffio dallo specchio.

3' - Roma che si riversa davanti, doppio cross spazzato via due volte da Adeagbo.

1' - Si parte. Sono i biancocelesti a battere il calcio d'inizio. Cominciato il derby.

PRIMO TEMPO - In una giornata falcidiata dai rinvii a causa dell'aumento dei contagi e dei casi positivi nelle varie formazioni del campionato, la Lazio Primavera di Menichini scende in campo al Fersini contro la Roma capolista. I biancocelesti devono fare a meno dell'infortunato Nimmermeer e lanciano il sorprendente Castigliani dal primo minuto. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Lazio-Roma, gara valida per la 5a giornata del campionato Primavera 1.