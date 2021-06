PRIMAVERA - Lazio, play-out atto primo: Bologna sovrastato ma finisce in parità

Play-out atto primo: una buona Lazio contro un Bologna attendista e fortunato. I biancocelesti reagiscono dopo le 10 sconfitte consecutive in campionato mostrando grinta e anche propositività in campo. Una prestazione senza dubbio buona e incoraggiante, anche se il risultato non premia i capitolini ma mette in una condizione di vantaggio i felsinei. Shehu la sblocca alla mezzora, dopo nove minuti però Vergani trova la rete del pari. Risultato buono ma che sicuramente sarebbe potuto essere più vantaggioso. Nulla comunque è perso, anzi ogni possibilità rimane aperta. Il ritorno a Bologna è in programma per il 29 giugno alle ore 17.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – Andata Play Out

Lazio - Bologna 1-1 (29' Shehu, 39' Vergani)

Mercoledì 23 giugno 2021, ore 17:00, Stadio ‘Mirko Fersini’, Formello

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-1-2): Pereira; Novella, Floriani (65' Armini), Franco, Ndrecka; Coulibaly, Bertini, A. Marino; Shehu (78' Tare); Moro, Castigliani (83' Mancino). A disp.: Peruzzi, Ferro, Zaghini, Santovito, T. Marino, Cesaroni, Ferrante, Cerbara. All.: Alessandro Calori

BOLOGNA (4-3-1-2): Molla; Arnofoli, Milani, Khailoti, Montebugnoli; Viviani, Farinelli, Roma; Ruffo; Vergani, Rocchi. A disp.: Prisco, Motolese, Maresca, A. Pietrelli, R. Pietrelli, Annan, Tosi, Paakanen, Cavina, Cossalter, Sigurpalsson, Pagliuca. All.: Luciano Zauri

Arbitro: Paride Tremolada (sez. di Monza)

Assistenti: Lencioni – Pragliola

Ammoniti: Floriani Mussolini, A. Marino (L), Viviani, Arnofoli (B)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

96' - Termina qui il secondo tempo.

95' - Si allunga di un minuto il recupero.

94' - A. Pietrelli entra in campo al posto di Roma. Dentro anche Cossalter per Ruffo Luci.

92' - Ammonito A. Marino che con un gesto di stizza verso una decisione dell'arbitro aveva calciato il pallone lontano.

90' - Cinque minuti di recupero concessi dall'arbitro.

89' - Rosso per un collaboratore di Luciano Zauri che protestava nei confronti dell'arbitro.

86' - Khailoti a terra per i crampi. Scorrono secondi preziosi sul cronometro.

84' - Arnofoli strattona Raul Moro che era andato via veloce sulla sinistra. Giallo per lui.

83' - Fuori Castigliani e dentro Mancino. Nel Bologna dentro Pagliuca al posto di Rocchi.

82' - Franco ci prova su calcio piazzato. Il pallone di un soffio a lato. Lazio a un passo dal gol.

78' - Tare prende il posto di Shehu.

77' - Ancora Ndrecka pericoloso che mette un pallone al centro interessante. Coulibaly non riesce a intervenire ma sulla seconda palla arriva Castigliani che controlla ma calcia alto.

74' - Grande discesa di Ndrecka sulla sinistra, il cross è buono per l'incornata di Castigliani che però termina alta sopra la traversa.

73' - Fuori Viviani e dentro Maresca nel Bologna.

72' - Cross tagliato di Shehu in area, Franco prova ad intervenire in spaccata ma non riesce ad impattare il pallone di un soffio.

68' - Secondo cooling break in campo.

65' - Primo cambio nella Lazio. Fuori Floriani Mussolini e dentro Armini. Non cambia niente a livello tattico.

63' - Ammonito Viviani.

60' - Ammonito Floriani Mussolini per un fallo su Ruffo Luci. Cartellino un po' eccessivo.

55' - Il Bologna molto basso in campo a difesa della propria area di rigore lascia il pallone e il gioco alla Lazio. Pochi spazi però per i biancocelesti

50' - Ritmi per il momento più bassi in questa seconda frazione. Calori prova a riorganizzare i suoi.

46' - Si riparte, stavolta è il Bologna a dare il via alla ripresa.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+2 - Termina senza cose da segnalare il recupero.

45' - Due minuti di recupero

43' - Lazio colpita duro dal pari del Bologna che fino a quel momento non era mai stato pericoloso.

39' - Pareggio del Bologna. Ruffo Luci libera in area Vergani. Gabriel Pereira non esce e permette all'attaccante di controllare e poi indirizzare sul secondo palo.

37' - Moro controlla in area, poi dal fondo mette al centro nell'area piccola per Castigliani. La deviazione viene bloccata da Molla.

35' - Lazio in pressione, Milani si addormenta in area e si fa soffiare il pallone da Moro. Dopo un batti e ribatti Marino prova a calciare ma il pallone termina a lato.

33' - Ndrecka a terra per un brutto fallo non sanzionato dall'arbitro. Interviene lo staff medico.

29' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Cross sul secondo palo di Novella, Raul Moro impatta col tacco mettendo un pallone al centro che premia l'inserimento in area di Shehu. Per lui un gioco da ragazzi appoggiare il pallone in rete.

26' - Cooling break per le due squadre in questa gara particolarmente calda.

22' - Si affaccia davanti il Bologna, con Rocchi che si invola verso l'area poi serve Vergani. La conclusione deviata da Franco in modo provvidenziale.

19' - Shehu col sinistro prova a calciare direttamente in porta da corner. Pallone che esci di pochissimo.

17' - Buona azione costruita dalla Lazio sulla sinistra che porta al tiro Shehu. La conclusione bloccata da Molla in presa bassa.

12' - Fallo di Floriani su Vergani. L'arbitro lo richiama.

7' - Tiro cross di Novella, Molla si allunga togliendo il pallone dall'angolino. Buona Lazio finora.

5' - Castigliani!!! Tiro a giro dalla lunga distanza che esce di un soffio. Occasionissima Lazio.

2' - Buona percussione di Castigliani che mette al centro per Raul Moro. Lo spagnolo anticipato al momento del tiro.

1' - Partiti, è la Lazio a dare il via al match

PRIMO TEMPO - Andata oggi al Mirko Fersini di Formello alle ore 17, ritorno il 29 giugno a Bologna allo stesso orario. Da queste due partite passano le speranze di salvezza della Lazio Primavera. Ben 180 minuti che possono salvare una stagione ma soprattutto dare un ulteriore occasione per iniziare un nuovo ciclo e rilanciare una formazione che da anni ormai non fa più parte dei vertici del campionato Primavera. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Lazio-Bologna.