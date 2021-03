Ranking Uefa per club, ecco la posizione della Lazio

LAZIO RANKING CHAMPIONS - Il doppio ko contro il Bayern Monaco ha macchiato il percorso della Lazio in Champions League che nella prima fase era stato assolutamente perfetto. Davanti alla squadra più forte del mondo, però, i biancocelesti si sono dovuti inchinare salutando la competizione a testa alta. Non cambia molto nel Ranking Uefa. L' Associazione ha aggiornato la classifica dei Coefficienti per Club con i risultati di Champions ed Europa League. La squadra di Inzaghi è ora al 34esimo posto. I due successi, i quattro pareggi e le due sconfitte hanno portato punti e permesso di risalire la classifica che era peggiorata dopo la passata edizione dell'Europa League. Ricordiamo che il coefficiente viene stilato prendendo in esame i risultati di tutti i club nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni (dal 2016/17 al 20/21, ndr) a cui non si aggiunge più il punteggio della Federazione del paese di appartenenza, come accadeva in passato (altrimenti i ragazzi di Inzaghi sarebbero stati più in alto), ma che fa solo la differenza in caso di parità (o sostituisce il punteggio qualora la squadra lo abbia più basso, ndr). A pesare in casa biancoceleste è l'assenza dalle coppe del 2016/17 altrimenti le aquile sarebbero tranquillamente state nella top 25. Punteggio che, soprattutto, sarà lo stesso nella prossima stagione visto che i capitolini vedranno uscire dal calcolo proprio l'annata senza coppe. In vetta c'è sempre il Bayern Monaco, seguito da Barcellona, Real Madrid e Juventus . Oltre ai bianconeri e ai capitolini, le altre italiane nelle prime 100 posizioni sono Roma (16° posto), Napoli (20°), Inter (26°), Atalanta (27°), Milan (53°), Torino, Fiorentina e Sassuolo (le ultime tre appaiate in 100a piazza).

