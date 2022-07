Reina, parla il padre: "Il Villarreal è casa sua. Grazie Lazio per l'affetto ricevuto"

Fonte: Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

Pepe Reina è a un passo dal Villarreal. Per il portiere spagnolo, in scadenza di contratto con la Lazio, non è scattato il rinnovo automatico e dunque si è liberato a parametro zero. All'orizzonte, per il 39enne ex Napoli e Liverpool, c'è quella che sarà probabilmente l'ultima esperienza della sua carriera, con la maglia del Sottomarino Giallo che ha già indossato dal 2002 al 2005. Le ultime voci di mercato confermano che la firma è vicina, ma Miguel Reina, padre di Pepe ed ex portiere a sua volta di Barcellona e Atletico Madrid non sapeva nulla: "Mio figlio al Villarreal, è fatta? Non lo sapevo. Ti ringrazio per questa notizia. Ti do la mia parola che non so ancora nulla. Se così fosse, non posso che esprimere il mio entusiasmo. Pepe potrà continuare la sua carriera professionale, poteva farlo anche alla Lazio, ma se la vita gli ha offerto questa opportunità sono contento che torni in quella che è stata casa sua". Il papà dell'estremo difensore biancoceleste, intervenuto ai nostri microfoni, si è detto contento del ritorno in Spagna: "Se me lo chiedi, posso dirti che sarei molto contento se Pepe chiudesse la sua carriera nel Villarreal, così come lo sarei se decidesse di proseguire con la Lazio. L'esperienza con la Lazio può considerarsi positiva? Assolutamente. Come padre ringrazio pubblicamente per l’accoglienza e l’affetto che Pepe ha ricevuto a Roma. Gli obiettivi di Reina in questi ultimi anni di carriera? Io credo che il suo obiettivo sia chiudere al meglio la sua carriera professionale da giocatore e poi continuare nel calcio, magari da allenatore, conservando tutte le amicizie che ha stretto, e non sono poche. L’importante è che faccia quello che si sente".

Pubblicato l'1/07 alle 17.00