Rinnovo Inzaghi, scendono in campo anche i tifosi: "Firma subito"

I tifosi della Lazio hanno deciso di mobilitarsi per provare a smuovere le acque sulla questione rinnovo di Simone Inzaghi. La telenovela va avanti ormai da troppo tempo, le dichiarazioni dei protagonisti volte a rassicurare sul buon esito della trattativa non stanno ottenendo l'effetto desiderato. Il tempo stringe e un rinvio dopo l'altro si è arrivati a ridosso della fine del campionato. Nei giorni scorsi, riporta la rassegna di Radiosei, si parlava di un possibile incontro tra il tecnico e Lotito a Formello, ma così non è stato almeno per il momento.

I TIFOSI - La volontà dei tifosi e di tutto l'ambiente Lazio è che il rapporto con il proprio allenatore, divenuto ormai una bandiera, continui. Con il triennale offerto dalla società Inzaghi si legherebbe in tutto per 8 anni alla prima squadra, senza contare gli anni trascorsi sulla panchina della Primavera. Durante la trasmissione radiofonica di Guido De Angelis su Radiosei è stato lanciato l'hashtag #Inzaghifirmasubito che ha iniziato a spopolare su Twitter. Tra chi nutre fiducia sulla firma del nuovo contratto e chi meno, la speranza comune è che alla fine il matrimonio prosegua.

Lazio, media punti da big europea: così si conquista la Champions League

Superlega, Sky conferma: "Uefa pronta a escludere club dalla Champions"

TORNA ALLA HOME PAGE