Lazio, media punti da big europea: così si conquista la Champions League

Una Lazio ritrovata quella della seconda parte di campionato. Con il nuovo anno i biancocelesti, messi alle spalle gli impegni del girone di Champions League, hanno trovato nuova verve e recuperato il gap con le prime della classe in classifica. Ora le posizioni che consentirebbero di qualificarsi all'Europa che conta sono a portata di mano e gli uomini di Inzaghi vogliono a tutti i costi centrare l'obiettivo. Per farlo non dovranno più sbagliare un colpo e sperare in qualche passo falso delle altre.

MEDIA PUNTI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la strada che la Lazio sta percorrendo è senz'altro quella giusta. Nelle ultime 6 partite sono stati raccolti 15 punti sui 18 disponibili (unica sconfitta a Napoli), al pari di Monaco, Psg, Siviglia e Manchester City. Solo il Manchester United ha fatto meglio totalizzandone 16. Se si allarga l'analisi alle ultime 8 si nota una netta differenza con il girone di andata, quando in mezzo c'erano le partite di Champions: 21 punti fatti adesso contro i soli 11 di allora. La Lazio viaggia a medie importanti e pone le basi per centrare il suo obiettivo.

Superlega, Sky conferma: "Uefa pronta a escludere club dalla Champions"

Serie A, le date del prossimo campionato: si parte a fine agosto

TORNA ALLA HOME PAGE