RIVIVI DIRETTA - Lazio - Roma, Sarri: "Il derby ti prosciuga. Speriamo di aver preso la strada giusta"

Il derby è della Lazio! Milinkovic, Pedro e Felipe Anderson consegnano i tre punti a Maurizio Sarri, oltre a una vittoria che porta in quel di Formello fiducia ed entusiasmo. La Roma tenta il recupero siglando due gol, ma deve arrendersi di fronte alla squadra biancoceleste, brillante e vogliosa di portarsi a casa la stracittadina. A breve Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa per analizzare il match.

Può essere la partita della svolta per questa nuova "era calcistica" della Lazio?

"Intanto prendiamoci la soddisfazione di aver vinto il derby. È una venuta fuori una gara bella, spettacolare. Speriamo di aver preso la strada giusta. Vediamo se superiamo questa prova di maturità".

In cosa è cresciuta la squadra?

"Siamo passati dal 68 all'88% di passaggi riusciti. Facevamo delle prestazioni non belle".

Dopo averlo vissuto sulla sua pelle, se l'aspettava così il derby di Roma?

"È una partita che ti prosciuga. Arrivi alla fine stanco, per fortuna abbiamo vinto. Sono gare che danno una soddisfazione incredibile".

