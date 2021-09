Lazio - Roma, Parolo: "Il popolo laziale ce l'aveva dentro, ora sta godendo"

Finisce in trionfo per la Lazio il derby della Capitale. Gli uomini di Sarri si impongono per 3-2 sulla Roma e conquistano 3 punti fondamentali per la classifica e per l'umore. Al termine dell'incontro, da bordo campo ai microfoni di Dazn, Marco Parolo ha parlato così: "Si sente lo stadio tremare, il popolo laziale ce la aveva dentro questa voglia. Stanno godendo. Si è visto negli occhi di Sarri, era un bambino felice. Aveva voglia di legarsi al popolo laziale. Qui ha trovato un ambiente dove si sente a suo agio e dove può lavorare in felicità. Ha adattato il suo modo di giocare ai suoi giocatori. Oggi l'ha vinta con le caratteristiche che la Lazio aveva l'anno scorso, l'attacco alla profondità."