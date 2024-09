RIVIVI DIRETTA | Sampdoria - Lazio Women 1-1, D'Auria risponde a Heroum

Serie A eBay | 2ª giornata

Domenica 15 settembre 2024, ore 12:30

Lo Sciorba Stadium, Genova

SAMPDORIA - LAZIO 1-1: 71' Heroum (S), 84' D'Auria (L)

SAMPDORIA (4-3-3): Aprile; Cafferata, Re, Pisani, Tucceri Cimini; Benoit (80' Burbassi), Fallico (70' Cimò), Zamanian (70' Heroum); Arcangeli, DellaPeruta (80' Cinotti), Baldi (61' Bison). A disp.: Tampieri, Panzeri, Nano,Bercelli, Bertucci, Lazzeri, Zilli. All.: Davide Corti

LAZIO WOMEN (3-5-2): Cetinja; Mancuso, Connolly, D’Auria; Oliviero, Castiello (61' Colombo), Eriksen (74' Kajan), Goldoni (56' Simonetti), Belloumou (74' Zanoli); Moraca (61' Visentin), Piemonte. A disp.: Karresmaa, Yang, Pittaccio, Pizzi. All.: Grassadonia

Arbitro: Mario Picardi (sez. Viareggio); Assistenti: Alberto Callovi - Gheorghe Mititelu; IV Uomo: Giovanni Matteo

Ammonite: 25' Goldoni (L)

Espulse: 87' Cafferata (S)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: termina qui la sfida

90'+3' Ammonita Mancuso per un fallo ai danni di Cimò.

90' Concessi 5' di recupero

87' Visentin subisce fallo a ridosso dell'area di rigore da Cafferata e finisce a terra. Espulsa la giocatrice della Sampdoria.

84' GOOOOOOOOOOOOOL! Pareggia la Lazio con D'Auria dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Kajan.

80' Sostituzione per la Samp: entrano Burbassi e Cinotti, fuori Benoit e DellaPeruta.

79' Angolo per la Lazio. Simonetti dalla bandierina, cerca Piemonte nell'area piccola che impatta il pallone ma non riesce a indirizzarlo disturbata anche da Pisani.

74' Cambia ancora Grassadonia: Kajan prende il posto di Eriksen e Zanoli quello di Belloumou.

71' Sampdoria in vantaggio. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Heroum di testa sul secondo palo spiazza Cetinja.

70' Duplice cambio per Corti: Zamanian e Fallico lasciano il posto a Heroum e Pellegrino Cimò.

68' Visentin sguscia via al controllo di Re, ma poi cade dopo il contatto con Tucceri Cimini in area. La palla finisce sul fondo.

65' Pericoloso i tiro di Zamanian schermato da Oliviero che allontana.

61 Sostituzione per la Sampdoria esce Baldi, entra Bison. Per la Lazio: fuori Moraca per Visentin e Castiello per Colombo

60' Tentativo di Eriksen che calcia la conclusione, ma la palla finisce fuori.

56' Primo cambio per la Lazio: esce Goldoni per Simonetti.

48' Cross di Oliviero in area della Sampdoria, ma c'è un po' di confusione e Goldoni non riesce a sfruttare l'occasione.

47' Conclusione sbilenca di Moraca, buona l'iniziativa di Piemonte.

46' Tucceri in profondità per Arcangeli, Belloumou intercetta il tiro e la mette in angolo.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.

45'+3' Occasione per le biancocelesti da calcio d'angolo. Belloumou tira alto sulla traversa.

45'+2' Eriksen calcia da fuori area, un bel tiro non forte ma preciso. La palla viene deviata dal portiere che regala il calcio d'angolo.

45' Concessi 3' di recupero.

43' Doppia chance per la Lazio. Piemonte sfiora il vantaggio, ci riprova Belloumou che però manda il pallone in out.

41' Cross di Baldi in profondità a cercare Della Peruta, ma Cetinja lo intercetta e poi subisce una carica parte dell'attaccante.

38' Della Peruta riceve un cross interessante, ci mette la testa ma la palla finisce fuori la porta.

34' Protesta la Lazio per un presunto tocco di mano in area da parte di Baldi, l'arbitro però non concede il penalty e lascia proseguire il gioco.

32' Progressione di Baldi che mette in difficoltà la difesa della Lazio, Cetinja salva le biancocelesti.

31' Buona l'idea di Mancuso di servire Piemonte in profondità, ma il tiro è imperfetto e la palla finisce dritta tra le mani di Aprile.

25' Ammonita Goldoni

22' Insiste la formazione di Corti, Tucceri Cimini dalla distanza calcia la conclusione cercando l'incrocio dei pali. La palla però finisce oltre la porta.

21' Angolo per la Sampdoria: dalla bandierina Tucceri Cimini che va quasi in porta, ma la difesa biancoceleste allontana il pallone.

10' Occasione Lazio: Oliviero va al tiro, ma non sorprende Aprile che blocca la palla.

7' Conclusione da fuori area di Benoit, Cetinja non si fa trovare impreparata e respinge il pericolo.

4' Fallo su Piemonte, trattenuta da Benoit. L'arbitro assegna la punizione che le biancocelesti battono rapidamente

1' Fischia l'arbitro: inizia il match

AGGIORNAMENTO ORE 12:15 - Le squadre stanno ultimando il riscaldamento.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria - Lazio Women, valida per la seconda giornata di Serie A Femminile. Dopo l’esordio positivo contro la Roma in campionato e la vittoria in Coppa Italia, le biancocelesti scenderanno in campo con l’obiettivo di confermarsi. Appuntamento col calcio d’inizio alle 12:30

