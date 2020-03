RIVIVI LA DIRETTA - Fight eClub, Lazio eliminata al primo turno: domani la rivincita

AGGIORNAMENTO ORE 19:05 - Questa è la classifica finale: Mkers 8, Fiorentina 5, Lazio 3. Biancocelesti eliminati da questo triangolare amichevole, ma era solo il battesimo di una nuova avventura. La Lazio eSport scenderà in campo anche domani in un torneo più corposo (clicca qui per leggere la notizia completa).

FINE PARTITA

92' - GOL LAZIO! Vinicius Jr fa 3-4, ma l'avventura della Lazio eSport nel Fight eClub finisce qui.

84' - L'Eusebio dei Mkers non sbaglia, 4-2, partita chiusa.

80' - Che occasione per la Lazio! Eusebio si mangia il 3-3 a pochi passi dal portiere avversario.

61' - ACCORCIA LE DISTANZE LA LAZIO! Bella azione corale di fabio_ulous, chiusa da Neymar per il 2-3 della speranza.

FINE PRIMO TEMPO

43' - Doppietta di Cruijff, ora è durissima.

33' - Di nuovo in vantaggio i Mkers, segna Cruijff.

19' - GOL DELLA LAZIO! EUSEBIO! Questa volta segna la leggenda giusta, 1-1.

14' - Palo clamoroso della Lazio con Gullit! La palla poi sfila sulla riga, sfiora l'altro legno e va sul fondo.

10' - Vantaggio Mkers, segna Eusebio su rigore.

PRIMO TEMPO

La classifica momentanea è questa: Fiorentina 5, Mkers 5, Lazio 3. Poter accedere alla finalissima fabio_ulous può solo vincere.

FINE PARTITA

92' - Cruijff sigla l'1-4 finale, ora serve vincere il ritorno.

86' - GOL DELLA LAZIO. Dopo un miracolo del portiere dei Mkers su Ronaldo, un rimpallo fa sbattere il pallone sul Gullit avversario che fa autogol: 1-3.

76' - Cruijff, dopo diversi rimpalli fortunati, sigla lo 0-3 Mkers. Lazio al tappeto.

50' - Raddoppio Mkers, ancora Eusebio: facile il suo tap-in.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

35' - Ci prova l'Eusebio della Lazio, tiro centrale.

14' - Gol dei Mkers, segna Eusebio.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - Parte il live della gara d'andata tra Lazio e Mkers, guidati da prinsipe.

AGGIORNAMENTO ORE 18:25 - La Fiorentina chiude il primo turno con 5 punti totali, ora manca la sfida tra Lazio e Mkers per decidere la finale. Per ora la classifica è: Fiorentina 5, Lazio 3, Mkers 2. L'ultimo in classifica verrà eliminato e non parteciperà alla finalissima.

FINE PARTITA

90' - Gol annullato per fuorigioco a Ronaldo. CR7 aveva insaccato a porta vuota dopo il palo colpito da Vinicius Jr, ma era in fuorigioco.

80' - GOL!!! Eusebio su rigore (guadagnato da Vinicius Jr) fa 3-1!

60' - VANTAGGIO LAZIO! ANCORA CR7! Bella azione in contropiede, la chiude Ronaldo all'angolino per il vantaggio biancoceleste.

56' - Occasione Lazio! Eusebio calcia fuori di poco.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - GOL DELLA LAZIO! Nel recupero la riprende Cristiano Ronaldo! Pareggiio meritato.

28' - Prova a reagire la Lazio, ma si difende bene la Fiorentina.

12' - Gol della Fiorentina. Ancora un'azione personale, questa volta di Cruijff, per il vantaggio viola.

1' - Parte il match di ritorno tra Lazio e Fiorentina.

PRIMO TEMPO

La prima partita finisce 1-3 per la Fiorentina. Adesso c'è il ritorno per tentare la rimonta.

FINE PARTITA

79' - Occasione Allan! Da solo davanti al portiere, il centrocampista biancoceleste spara a lato.

74' - Ancora Fiorentina, Cruijff: destro micidiale dell'olandese, 3-1 viola.

63' - GOL DELLA LAZIO! EUSEBIO! Il portoghese, servito da Gullit, batte il portiere viola da distanza ravvicinata ma defilata.

59' - Raddoppio della Fiorentina, segna Ronaldo su rigore. Doppietta per il Fenomeno.

51' - Palo della Fiorentina con Cruijff. L'olandese colpisce il legno con un destro da fuori. Era solo, chance sprecata. Si salva la Lazio.

SECONDO TEMPO

La Fiorentina sfrutta il buon inizio per passare in vantaggio, poi tanta tattica e gestione del possesso. C'è ancora tempo per il pari.

FINE PRIMO TEMPO

29' - Occasione Lazio! Ci prova Cristiano Ronaldo di testa, palla alta.

20' - La prima fase del match è tutta della Fiorentina, soffre la Lazio.

10' - Gol della Fiorentina. Grande azione personale di Ronaldo il Fenomeno che salta un paio di avversari biancocelesti e scarica all'incrocio dalla linea dell'area di rigore.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 17:50 - Inizia la diretta di Lazio-Fiorentina.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 - Mkers-Fiorentina finisce 3-3 (rimonta da 0-3 per i padroni di casa), con le due squadre che chiudono la prima doppia sfida con 2 punti a testa. Adesso tocca alla Lazio: fabio_ulous affronterà giovhy69, pro-player della Fiorentina.

AGGIORNAMENTO ORE 17:40 - Il primo tempo del match di ritorno tra Fiorentina e Mkers finisce 2-0 in favore della viola.

AGGIORNAMENTO ORE 17:35 - Le regole del triangolare sono queste: le squadre si affronteranno tra di loro con sfide di andata e ritorno, ma dopo ogni partita verranno assegnati i punti (1 punto in caso di pareggio, 3 in caso di vittoria). La squadra che collezionerà meno punti verrà eliminata, mentre le altre due si affronteranno nella finalissima a partita secca (con, in caso, supplementari e rigori).

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Fiorentina-Mkers finisce 1-1, ora andrà in scena il ritorno. Poi tocca alla Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 17:25 - Il primo tempo di Fiorentina-Mkers è finito 0-0.

AGGIORNAMENTO ORE 17:20 - Questa sarà la formazione con la quale scenderà in campo la Lazio eSports, (4-3-3): Lehmann; Mendy, Éder Militão, David Luiz, Dalbert; Gullit, Allan, Vinícius Júnior; C.Ronaldo, Eusebio, Neymar.

AGGIORNAMENTO ORE 17:10 - "Sono tra i primi 15 pro-player in Italia di Fifa, e tifo Lazio", dice fabio_ulous agli utenti collegati in streaming. Un ulteriore indizio su chi rappresenterà la Lazio eSports.

AGGIORNAMENTO ORE 17:05 - Mentre l'evento è iniziato (la prima partita sarà tra Fiorentina e Mkers), urge una precisazione. Le squadre non solo la riproduzione di quelle reali: per esempio, nella Lazio non troveremo il classico 3-5-2 inzaghiano da Strakosha a Immobile. Ogni giocatore utilizzerà la propria personale squadra di FUT (Fifa Ultimate Team), con i calciatori comprati nella versione online di Fifa 20.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 - Quello di oggi sarà solo un antipasto del torneo che andrà in scena domani, sempre su Fifa 20. La Lazio di fabio_ulous se la vedrà contro altre 9 squadre di Serie A (clicca qui per leggere la notizia completa).

AGGIORNAMENTO ORE 16:55 - La Lazio sfiderà per prima la Fiorentina di giovhy69 (ore 17:30), per poi vedersela contro il Mkers di prinsipe alle 18:00 in una sorta di "torneo all'italiana". Nel caso in cui il doppio confronto dovesse sorridere ai biancocelesti, fabio_ulous andrà a giocarsi la finale con una tra Fiorentina e Mkers.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta del triangolare Fight eClub da Francesco Mattogno. Niente formazioni ufficiali, Stadio Olimpico di Roma, ballottaggi dell'ultimo minuto. Solo un joystick, un monitor e una console. Ah, serve anche una connessione internet. Vitale tanto in queste settimane di quarantena quanto per vedere scendere di nuovo in campo la Lazio, anche se solo virtualmente. Come noto, da qualche giorno la società ha dato il via a una nuova sezione della polisportiva: quella degli eSports. I titolari delle Lazio virtuali sono fabio_ulous per Fifa 20 e raissforever_10 per Pes 20, accantonato per la giornata di oggi. Tra poco infatti (17:30 il fischio d'inizio della prima partita) andrà in scena un triangolare amichevole tra Lazio, Fiorentina e Mkers - la società virtuale che ha dato il via al Fight eClub - sul noto videogioco di calcio Fifa 20.