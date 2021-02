RIVIVI LA DIRETTA - Inzaghi in conferenza: "Concesse troppe ripartenze. Champions? Lotteremo..."

Tanta amarezza in casa Lazio nonostante la buona prestazione contro l'Inter. Una sconfitta bugiarda sotto il profilo del gioco, ma evidentemente condizionata dagli errori difensivi che hanno indirizzato l'incontro. Al termine del match, mister Simone Inzaghi è intervenuto anche ai microfoni dei cronisti presenti nella sala stampa di San Siro. Le parole del tecnico biancoceleste:

Il rigore ha indirizzato la gara?

"Sì, senza dubbio. Dovevamo essere un po' più attenti perché sapevamo che avrebbero cercato le ripartenze. Il gol del 3-1 ci ha piegato le gambe proprio nel momento in cui eravamo in forte spinta".

E' mancato il possesso palla nella ripresa?

"Sì, si sono difesi in 11 e negli ultimi 30 metri non era semplice. Dobbiamo prendere questa sconfitta nel migliore dei modi, analizzarla sapendo che abbiamo tenuto bene il campo contro una squadra forte che ripartiva velocemente. Dovevamo essere più bravi a non concedere ripartenze, soprattutto quella del terzo gol. I primi due gol invece sono stati molto fortuiti".

Resta la Champions il grande obiettivo stagionale?

"Sappiamo che è il nostro scudetto, non sarà semplice perché contro abbiamo delle corrazzate, ma le abbiamo affrontate tutte e ce la siamo sempre giocata alla grandissima per cui lotteremo fino alla fine".

