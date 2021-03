RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Escalante: "Il Bayern si può battere, ma dobbiamo giocare come sappiamo"

Alla vigilia del match con il Bayern Monaco, nella sala stampa di Formello oltre a Simone Inzaghi c'era anche Gonzalo Escalante. Il mediano si è concentrato sulla sfida e su quello che lo stato d'animo dello spogliatoio a 24 ore dalla gara dell'Allianz Arena. Di seguito la diretta scritta.

Che insegnamenti hai tratto da Leiva e come è cambiato il tuo modo di giocare da quando sei arrivato in Italia?

"Ho sempre guardato la Serie A e sognavo di giocare in questo campionato. Leiva è un top-player, che ha giocato tanti anni al Liverpool, questo lo sappiamo tutti. Sto bene qui e mi piace giocare come mediano nel 3-5-2. Mi trovo bene davanti alla difesa e sono contento".

Lo spogliatoio che tipo di partita pensa di fare?

"Noi andremo a fare la nostra partita. Se giochiamo come sappiamo, andremo lì a vincere".

Con quali sentimenti andrete domani in campo?

"Come ho detto prima, loro sono i campioni del mondo. Sarà una partita difficile, ma noi faremo la nostra partita e cercheremo di vincerla.

Quanto può aiutare una partita come quella di domani nel processo di crescita della squadra?

"Tantissimo. Penso che quella di domani sia una partita che tutti nel mondo vorrebbero giocare, un sogno. Sarà molto importante per noi per continuare su questa strada anche in campionato".