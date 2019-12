RIYAD - Immobile: "Lazio, difficile ripetere il 3-1. Che orgoglio essere in Arabia"

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Al Arabiya della Supercoppa italiana in programma domani a Riyad: "La vittoria per 3-1 in campionato è stata una partita bella, quindi sarà difficile ripetersi. Questa è una finale e le finali sono tutte partite singole dove non puoi sapere o fare una previsione del risultato. È molto importante comunque essere qui, in una paese come l'Arabia Saudita. Il fatto che questa nazione ospiti una finale del genere deve essere un motivo di orgoglio per l'Italia e per il popolo italiano. Abbiamo anche cambiato posto, da Gedda a Riyad, e questo fa bene al calcio nostrano".

Pubblicato il 21/12 alle ore 07:10