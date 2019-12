RIYAD - Inzaghi: "Serie A grandissimo campionato, importante essere in Arabia Saudita"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Al Arabiya della Supercoppa Italiana in programma domani: "Siamo senz'altro contenti di essere qui in Arabia Saudita e di giocare a Riyad una coppa così importante. Penso che sia un qualcosa di molto bello per il nostro calcio in quanto reputo di altissimo livello il nostro campionato, con grandissimi giocatori e grandissimi allenatori. L'anno scorso a Gedda ci fu Juventus - Milan, adesso è cambiata la location. Penso sia importante far conoscere in Arabia Saudita quanto è importante questo sport in Italia".

Pubblicato il 21/12 alle ore 07:15