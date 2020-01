Roma - Lazio, Stadio Olimpico da derby: già 53mila le presenze garantite

ROMA - LAZIO - Nonostante i quarti di Coppa Italia di mezzo (Napoli-Lazio e Juventus-Roma), nella Capitale l'attesa per il derby di domenica prossima (ore 18:00) si fa sempre più impaziente. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, infatti, per la stracittadina sono stati venduti già 31mila biglietti. Considerati gli abbonati della Roma, le presenze garantite si attestano per il momento intorno alle 53mila unità: cifra che nei prossimi giorni è destinata a crescere ancora. Per l'occasione si ricorda che i tifosi della Lazio non possono acquistare i biglietti in Tribuna Tevere.

