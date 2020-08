Serie A, aumento contagi Covid: il campionato rischia di slittare a ottobre

I bollettini relativi al Covid degli ultimi giorni hanno fatto segnare un incremento dei contagi giornalieri. In particolare dopo il rientro dalle vacanze cominciano a essere numerosi i casi di positività tra le squadre di Serie A, tanto che qualcuno sta iniziando a pensare a delle ipotesi alternative per l'inizio della Serie A 2020-21. Il via al momento è in programma il weekend del 19 e 20 settembre, anche se andrà monitorato lo sviluppo della curva del contagio da qui all'inizio dei ritiri e poi nei primi giorni di settembre.

NUOVA IPOTESI - Repubblica.it per il prossimo campionato riporta un'ipotesi alternativa d'emergenza, nel caso in cui non sia possibile partire come da programma. L'inizio del campionato verrebbe slittato al weekend del 3 e 4 ottobre, scenario caro ad alcuni club tra cui il Napoli di De Laurentiis, con una rivoluzione nell'intero format: 5 gironi da 4 squadre ciascuno e al termine playoff per le prime 12 (prime e seconde, più due migliori terze) e playout per le ultime due di ogni girone. Il presidente Figc Gabriele Gravina fin dall'inizio della crisi-Covid ha sempre aperto a nuovi scenari d'emergenza (facoltà riconosciuta per decreto anche dal Governo a maggio) e questo formato ricalcherebbe l'ipotesi b messa a punto a giugno per la chiusura della stagione 2019-20.

LAZIO, INIZIA LA NUOVA STAGIONE CON I TEST A FORMELLO

CALCIOMERCATO LAZIO, INDIZIO SOCIAL DI CAICEDO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO

Pubblicato il 20/08 alle 20.15