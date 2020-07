Serie A, classifica post Covid-19: Lazio in piena colonna di destra

SERIE A CLASSIFICA POST COVID - A un mese dalla ripartenza del calcio è tempo di analisi e bilanci. Quale è la squadra che si è espressa meglio in questo campionato 2.0? Dopo oltre tre mesi di stop, tutti i club sono tornati in campo per un calendario fittissimo. Tutte le squadre stanno giocando ogni tre giorni per provare a chiudere la stagione. In casa Lazio era lecito aspettarsi di più. La stagione resta magica, chiaramente, ma i tifosi e l'ambiente si aspettavano decisamente qualche punto in più per sperare in grande. Analizzando i match disputati dalla ripresa e stilando la classifica, la squadra messa meglio è l'Atalanta. La formazione di Gasperini ha messo insieme 16 punti che salgono a 19 contando anche il recupero della 25esima giornata. Alle spalle dei bergamaschi si trovano le due grandi sorprese post lockdown: Sassuolo e Milan, entrambe con 14 punti all'attivo. Appena fuori dal podio ci sono Napoli e Juventus appaiate a 13. Queste sono le uniche cinque squadre a essere andate in doppia cifra nelle sei giornate disputate (anche se manca ancora Inter-Torino, ndr). A quota nove troviamo Cagliari, Roma e Sampdoria, mentre a 8 ecco Bologna e Inter (una gara in meno, ma ha 11 punti considerando il recupero). Sette punti per l'Udinese, mentre bisogna scendere in dodicesima posizione per trovare la Lazio con sei punti. Le aquile hanno raccolto gli stessi punti di Fiorentina, Torino (7 considerando il recupero e deve giocare con l'Inter) e Verona (9 considerando il recupero). Peggio di loro hanno fatto soltanto Brescia (5), Genoa (5), Parma (4 o 5 considerando il recupero), Lecce (4) e Spal (1).

Atalanta 16 (19)

Sassuolo 14

Milan 14

Juventus 13

Napoli 13

Cagliari 9

Roma 9

Sampdoria 9

Inter 8* (11)

Bologna 8

Udinese 7

Torino 6* (7)

Lazio 6

Fiorentina 6

Verona 6 (9)

Brescia 5

Genoa 5

Parma 4 (5)

Lecce 4

Spal 1.

* una partita in meno

Tra parentesi i punti contando i quattro recuperi della 25esima giornata

