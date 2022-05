Serie A, la classifica marcatori senza rigori: Immobile sempre re

Ciro Immobile ha vinto per la quarta volta il titolo di capocannoniere ed è il primo italiano a riuscirci. Anche senza rigori...

Ciro Immobile ha vinto per la quarta volta la classifica dei marcatori della Serie A. Il capitano biancoceleste nonostante cinque infortuni che gli hanno fatto saltare sette gare di campionato, un record da quando indossa la maglia della Lazio, si è assicurato il titolo. Ciro ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe e ieri ha voluto zittire gli haters con una storia Instagram. I numeri sono dalla sua e chi lo critica deve farsene una ragione. Per chi dice che faccia gol solo su rigore, quella che segue è la classifica marcatori completa senza penalty. Non solo Immobile è comunque primo, ma è anche l'unico ad aver toccato quota 20. Ecco la classifica completa:

1) 20 gol: C. Immobile (Lazio, 27 con i rigori)

2) 19 gol: D. Vlahovic (Fiorentina/Juventus, 24 con i rigori)

3) 18 gol: Lautaro Martinez (Inter, 21 con i rigori)

4) 17 gol: G. Simeone (Verona, 0 rigori).

5) 15 gol:G. Scamacca (Sassuolo, 16 con i rigori),

6) 14 gol: V. Osimhen (Napoli, 0 rigori), Abraham (Roma, 17 con i rigori)

8) 13 gol: E. Dzeko (Inter, 0 rigori), M. Pasalic (Atalanta, 0 rigori)

10) 12 gol: G. Deulofeu (Udinese, 13 con i rigori), M. Arnautovic (Bologna, 14 con i rigori),

12) 11 gol: S. Milinkovic Savic (Lazio, 0 rigori), Beto (Udinese,0 rigori), F. Caputo (Sampdoria, 0 rigori), R. Leao (Milan, 0 rigori),

16) 10 gol: G. Caprari (Verona, 12 con i rigori), Joao Pedro (Cagliari, 13 con i rigori), D. Mertens (Napoli, 11 con i rigori), Raspadori (Sassuolo, 0 rigori),

20) 9 gol: Pedro (Lazio, 0 rigori), O. Giroud (Milan, 11 con i rigori), D. Berardi (Sassuolo, 15 con i rigori), A. Pinamonti (Empoli, 13 con i rigori), M. Destro (Genoa, 0 rigori), T. Henry (Venezia, 0 rigori), P. Dybala (Juventus, 10 con i rigori),

