Tare: "Lazio del futuro intorno a Immobile. David Silva? Affascinato da nuove esperienze..."

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato prima della sfida col Brescia ai microfoni di SkySport: "Verrà costruita una Lazio intorno a Immobile perché ha un contratto lungo ed è un tassello importante di questo club. La festa che gli ha fatto la squadra dopo Verona lo dimostra, tutto ciò che è stato costruito intorno a lui è merito del club ma soprattutto dalla squadra. Per lui una stagione eccezionale, ma la squadra ha giocato con lui e per lui. Sfruttaremo il marchio Immobile e il marchio Lazio dopo tredici anni in Champions, stiamo studiando una strategia con tante iniziative per portare in alto il club con Immobile a fare da tassello importante. David Silva? Non sento bene (ride, ndr). È un grande giocatore, ma non so dove nascano queste cose. So da persone vicine a lui e da amici in comune che gli piacerebbe fare esperienze diverse da quella inglese, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare".