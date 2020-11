Torino - Lazio, Akpa Akpro: "Non abbiamo mollato un cazzo, siamo una squadra vera" - VIDEO

Tre punti fondamentali per la Lazio che batte in rimonta il Torino in una partita infinita. Buona prestazione per Akpa Akpro, subentrato nella ripresa, che ha commentato così il match ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono molto contento. Vincere una partita così è bellissimo. Non è la prima volta che Caicedo segna allo scadere. Siamo una squadra che non molla mai dobbiamo continuare così. Il mister ci ha detto che quelli dalla panchina possono cambiare la partita. Così è stato siamo entrati e abbiamo aiutato la squadra dando il massimo. Dobbiamo continuare con questo spirito. Ho già giocato quinto di centrocampo. Sono qui per aiutare la squadra, gioco dove mi chiede il mister. Erano importanti questi 3 punti, non mi aspettavo una partita così. Questo campionato è difficile perché ogni squadra è forte e lo vediamo ogni domenica. Tutti fanno fatica a vincere. Ruolo? Se il mister mi mette centrale o attaccante, io aiuto sempre la squadra".

Il calciatore ivoriano ha poi commentato la vittoria ai microfoni di DAZN: "Abbiamo fatto una grande partita, vincere così è bellissimo. Non abbiamo mollato un cazzo e sono molto contento. Questo significa che siamo una squadra. Voglio ringraziare i compagni, mi aiutano tutti i giorni. Ogni giocatore che arriva qui è facilitato, tutti sono gentilissimi. Abbiamo festeggiato questa vittoria nello spogliatoio. Drogba? L’ho conosciuto nel Mondiale in Brasile, mi ha aiutato tanto perché sono un calciatore che non molla mai, come era lui quando giocava".

CLICCA QUI PER IL VIDEO