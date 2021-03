Udinese - Lazio, Immobile pronto per un altro traguardo. E se segna...

UDINESE-LAZIO, IMMOBILE - Sono cinque partite che Immobile non segna, sette se ci mettiamo anche l'andata con il Bayern Monaco e il ritorno in panchina. Non è la prima volta che gli capita, l'ultima nel 2019 quando l'astinenza in Serie A durò sette partite. L'ultimo gol risale al 7 febbraio, Ciro segna al Cagliari e la Lazio vince 1-0. Alla squadra di Inzaghi serve ritrovare le reti del suo bomber perché se no soffre: tre ko nelle ultime cinque, senza i i gol del King biancoceleste si va poco lontano. Contro l'Udinese si può riprendere da dove Immobile ha interrotto, se lo facesse, volerebbe a 150 gol in A, a 145 con la Lazio, a -14 da Piola (159). Inoltre, domani per Ciro sarà la 250esima partita in Serie A, un traguardo importante che vuole festeggiare nel migliore dei modi, con un gol.

