Udinese - Lazio, le probabili formazioni: tornano Immobile e Leiva

Dopo le fatiche di Coppa, la Lazio si butta a capofitto in campionato. Per la 28ª giornata di Serie A arriva l'insidiosa trasferta contro l'Udinese e mister Inzaghi dovrà verificare le condizioni di Lazzari e Fares, usciti acciaccati dall'Allianz Arena. Se per il primo filtra un leggero ottimismo, difficile vedere in campo l'algerino. Sicuri di un posto Leiva e Immobile, rimasti a riposo in Germania, mentre al fianco del bomber napoletano ballottaggio aperto tra Caicedo e Correa. Di seguito le probabili formazioni.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Molina; Pereyra, Llorente.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.