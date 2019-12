Zampini: "Lazio squadra tosta, ma gli manca qualcosa". E sulla Supercoppa...

Lazio e Juventus questa sera si daranno battaglia sul terreno dello stadio Olimpico, di fronte a un pubblico numerosissimo. Per il big match della 15esima giornata è quasi tutto pronto: l'ansia sale sempre più, così come la curiosità di assistere a una delle partite più attese dell'anno. Per analizzare la sfida e il momento delle due squadre, Lalaziosiamonoi.it ha chiesto un parere a Massimo Zampini, giornalista, opinionista televisivo e tifoso juventino: "Ogni anno che passa c'è un'insidia in più per la Juventus. I tifosi danno per scontato che si vinca dati gli investimenti, ma io vedo altre squadre che si avvicinano, come l'Inter di Conte. Non ne faccio solo un discorso relativo alle altre squadre, ma anche agli stimoli di cui la Juventus necessita per continuare a vincere. Corsa Scudetto? Credo che la lotta sia tra Juve e Inter. Pensavo che ci rientrasse anche il Napoli ma al momento mi pare troppo lontana. Quindi per lo Scudetto non ci vedo altre squadre, neanche la Lazio, però poi ci sono altri obiettivi che sono apertissimi. La stagione della Lazio la valuto in linea con le stagioni precedenti: è una squadra tosta da affrontare, sarà dura per la Juve. Ai biancocelesti però manca il passaggio ulteriore: io so già che la Lazio farà una grande annata, ma poi quei punti che le mancheranno alla fine rappresenteranno lo step ulteriore che ancora non riesce a fare. A livello di trofei invece non c'è niente da dire, perché è l'unica che qualcosa riesce a prendere nella razzia di trofei che stiamo facendo noi".

SUPERCOPPA ITALIANA: "E' una partita secca, può succedere di tutto. Lo abbiamo già visto in passato: si tratta di sfide equilibratissime. Oltretutto la partita si giocherà nel periodo di Natale, dall'altra parte del mondo. La Juve ha più giocatori in grado di risolverla, ma secondo me partono alla pari: per me è un 50% e 50%".

