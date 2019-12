Lazio - Juventus, probabili formazioni: previsti i titolari in blocco

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - JUVENTUS - Tanta Lazio, poca Juventus. È questo in sintesi ciò che si è visto nell'ultima giornata di Serie A. Bianconeri stentati, aridi offensivamente. Tutto l'opposto della squadra di Inzaghi che, finalmente, avrà (quasi) una settimana per riposare e preparare il big match di sabato (7 dicembre - Stadio Olimpico di Roma, ore 20:45). Facile prevedere, dunque, una conferma di tutti i titolari in blocco. Per provare a vincere serve comunque la miglior Lazio, che dovrebbe disegnarsi praticamente uguale a quella che ha battuto l'Udinese. Gli unici dubbi si presentano come al solito in difesa: Strakosha e Acerbi ci saranno, ma sarà da capire in quale posizione il mister posizionerà il suo 33. Gli indizi portano alla conferma di Radu, mentre sul centrodestra ci sarà Luiz Felipe. Per il resto non si prevedono cambi. Da Lazzari a Lulic, passando per Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, la linea a 5 sarà confermata. Caicedo è in ballottaggio con Correa per affiancare Immobile, ma l'argentino sta bene ed è in vantaggio.

CAPITOLO JUVENTUS - Sarri spera di poter recuperare Rabiot (affaticamento muscolare), mentre Khedira - in panchina contro il Sassuolo - è stato sottoposto a un intervento al ginocchio e tornerà nel 2020. Problemi al flessore invece per Ramsey, anche lui salterà la Lazio. Dybala tornerà dal primo minuto, così dovrebbe fare anche Matuidi. Dovrebbe toccare a Bernardeschi essere sacrificato in attacco, la Joya probabilmente agirà alle spalle della coppia Higuaìn-Ronaldo. In porta ci sarà Szczesny e non Buffon. Di seguito, ecco le probabili formazioni di Lazio - Juventus:

Lazio - Juventus

Serie A TIM 2019-2020, 15ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - sabato 7 dicembre, ore 20:45

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Berisha, Patric (in dubbio Marusic)

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Lulic, Parolo

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Dybala; Higuaìn, Ronaldo. All. Sarri.

INDISPONIBILI: Chiellini, Douglas Costa, Khedira, Ramsey (in dubbio Rabiot)

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Bentancur, Pjanic

SPECIALE LAZIO - JUVENTUS - Anche per questa stagione torna l'appuntamento con LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO e WEB TV, per seguire insieme la 15ª giornata di Serie A TIM. Durante i 90 minuti dell'incontro Lazio-Juventus sarà LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO a tenervi compagnia: a partire dalle ore 20:45, i conduttori e il nostro direttore Alessandro Zappulla dallo Stadio Olimpico di Roma vi racconteranno la partita della Lazio. Al fischio finale, entra in scena LALAZIOSIAMONOI WEB TV: vi porteremo per mano in zona mista, vi faremo ascoltare le parole dei protagonisti e commenteremo il risultato con i nostri esperti. Potrete seguire i contributi video cliccando sul nostro sito nei vari articoli multimediali oppure collegandovi al nostro canale DailyMotion (dailymotion.com/Lalaziosiamonoi). Inoltre, potrete seguire la trasmissione web radio e l'audio del post-partita della web tv anche grazie alla nostra applicazione per smartphone e tablet. Ovviamente potrete partecipare anche voi. Scriveteci sulle nostre pagine Facebook (Lalaziosiamonoi) e Twitter (@laziosiamonoi), attraverso l'hashtag #lalaziosiamonoi. Ci vediamo domenica allora: appuntamento alle ore 20:45 per LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO, poi spazio alla WEB TV! Vi aspettiamo!!!