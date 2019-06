Lazio Nuoto, la prima vittoria: rimarrà alla Piscina Garbatella fino al 2020

Fino al 2020, almeno, la Lazio Nuoto può considerarsi salva. Dopo i tanti appelli della società, rappresentata dal suo capitano Colosimo, il comune di Roma ha mantenuto la promessa: la concessione della Piscina Comunale di Garbatella è stata rinnovata per un altro anno. L'assemblea capitolina ha approvato la mozione presentata dal consigliere e Presidente della commissione sport, Angelo Diario, consentendo ai soggetti con concessione scaduta di mantenere la gestione degli impianti comunali fino al termine della stagione sportiva, evitandogli così di dover interrompere il servizio in corso. Da oggi dunque partiranno le iscrizioni per i corsi del prossimo anno: la Lazio Nuoto può festeggiare la sua prima vittoria.

