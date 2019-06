Lazio, ci siamo: svelate le maglie ufficiali del prossimo anno? - FOTO

Svelata la maglia Lazio? Immagini circolate per caso sui social. I tifosi biancocelesti sono impazziti di gioia: finalmente le divise per la prossima stagione? Non c'è ancora l'ufficialità, ma i dettagli sembrano perfettamente compatibili con lo stile degli ultimi anni: logo, scritte all'interno del colletto, dettagli nella parte inferiore. La prima, come tradizione, è celeste. La seconda invece è bianca con le strisce celeste e blu.

CALCIOMERCATO LAZIO, LE ULTIME SU LAZZARI

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PARMA NON MOLLA RADU

TORNA ALLA HOME PAGE