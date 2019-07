Adekanye: "Se lo vuoi davvero, i sogni si avverano. Forza Lazio!"

A volte, i sogni si avverano. Lo sa bene Bobby Adekanye: quella che sta vivendo deve sembrargli una favola. Ancora non ci crede. L'attaccante è sbarcato alla Lazio, un passo importante: è pronto a sfruttare questa grande occasione, non può lasciarsela scappare. E su Instagram, esprime tutta la sua gioia per questa avventura appena agli inizi: "Quando vuoi veramente qualcosa e ti impegni al massimo per ottenerla, i sogni diventano realtà. Forza Lazio!". Già nel ritiro di Auronzo di Cadore, il classe '99 vuole dare il meglio per conquistare la fiducia di Inzaghi. E continuare a sognare.

