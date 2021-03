Bayern Monaco - Lazio, Andreas Pereira commenta la gara sui social - FOTO

Trentacinque minuti più recupero in campo per Andreas Pereira nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. All'Allianz Arena, al minuto 55, il numero 7 brasiliano sostistuisce un deludente Muriqi e porta un po' di brio e frizzantezza all'attacco biancoceleste. Buon ingresso in campo per Pereira che ha commentato la sfida con un post sui suoi canali social.