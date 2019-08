Braafheid non dimentica i biancocelesti: "Forza Lazio!" - FOTO

Una storia non proprio rose e fiori, quella di Braafheid alla Lazio. Il giocatore ha militato con il club capitolino dal 2014 al 2016, collezionando 21 presenze. Zero le reti messe a segno. Eppure, il giocatore non ha mai dimenticato la sua esperienza all'ombra del Colosseo. Infatti, su Instagram ha condiviso una foto che lo ritrae con l'aquila sul petto. Significativa la didascalia: "Forza Lazio". Una prova dell'affetto che l'olandese ancora nutre per il suo vecchio club. I biancocelesti possono contare, in ogni caso, su un tifoso in più.

