Buon compleanno a Matias Vecino: gli auguri social della società - FOTO

Giornata di compleanni in casa Lazio. La società biancoceleste, sui propri profili social, ha fatto gli auguri di buon compleanno a Matias Vecino con un post: "Happy Birthday Matias!". Ad accompagnare il messaggio, un collage di foto del centrocampista uruguaiano relativo a diverse esultanze in maglia biancoceleste. Il centrocampista ex Inter compie 33 anni, ma anche in questa stagione è centrale nel progetto tecnico di mister Baroni e questa sera contro l'Udinese dovrebbe partire dal primo minuto.