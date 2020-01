Calciomercato Lazio, Durmisi inizia con il Nizza: "Non vedo l'ora" - FOTO

Chi ha salutato la Lazio in questa sessione di calciomercato di gennaio in prestito è Riza Durmisi. Già a inizio dicembre era stato comunicato il passaggio per almeno sei mesi al Nizza, che domani aprirà il nuovo anno con la sfida in Coppa di Francia contro il Frejus Saint-Raphael. Su Instagram il terzino danese ha così commentato entusiasta l'inizio della sua nuova avventura: "Non vedo l'ora di iniziare domani, spero che sarà la prima di molte per il Nizza. Andiamo 2020". Valon Berisha ha commentato il post augurando le migliori fortune nella nuova esperienza.

