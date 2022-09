Cremonese - Lazio, Zaccagni esulta con i tifosi: "Avanti aquile" - FOTO

Grande domenica per la Lazio che risale la classifica e guadagna 3 punti che danno più motivazioni dopo la debacle in Europa. L'obiettivo di Maurizio Sarri era riprendersi velocemente dopo la sconfitta di giovedì e trovare una vittoria immediata. Detto fatto, Immobile, Milinkovic e Pedro consegnano il successo ai tifosi biancocelesti con un poker preziosissimo. Tra i più partecipi della partita però c'è anche Mattia Zaccagni che, come sempre, anche oggi allo Stadio Giovanni Zini ha martellato la fascia sinistra regalando dei guizzi importanti. Sui social, l'esterno d'attacco ha esultato con i suoi tifosi la vittoria odierna: "AVANTI AQUILE!" ha scritto l'ex Verona. Grande risposta la sua dopo essere stato recuperato in extremis da un fastidio muscolare.