Derby, l'augurio di Gabriele Paparelli: "Che sia un giorno di festa"

Il derby tra Roma e Lazio si avvicina. La stracittadina non sarà mai una sfida come le altre. Una partita sentita e attesa per tutto l'anno, ma che porta anche delle insidie. In città forte la preoccupazione per possibili incidenti tra le due tifoserie, ma l'augurio è che possa parlare solo il campo. A esprimere questo desiderio è Gabriele Paparelli che proprio in un Lazio - Roma ha perso suo padre nel 1979. Il figlio ha scritto un lungo post su Facebook augurando buon derby a tutti, ma soprattutto sperando che questo sia un giorno di festa. Ecco le sue parole: "Ci siamo presi di petto fortemente questo giro è? Siamo stati capaci di farci uscire dalla bocca frasi assurde su Gabriele Sandri, Fabrizio Diablo, Paparelli, Zaniolo, magari te rompi Ciro, le mamme i fratelli i cugini.... Rotule che saltano file all'ospedale.. Ma una domanda la voglio fare a tutti, è questo che amate? È così che si vive l'evento più bello per ogni tifoso? Una volta ci si limitava o a fare qualche scommessa tipo se perdi vai in giro nudo, o mi paghi una cena adesso siamo diventati davvero così cattivi? In cuor mio non credo. Viviamo questo giorno come un giorno di festa che vinca il migliore che nessuno si faccia male che le mamme siano felici che i cugini si divertano che i fratelli piangano di gioia . Buon derby a tutti che vinca il migliore ma soprattutto che vinca lo sport.e allora Forza Lazio daje Roma fateci divertire e continuare ad amarvi ancor di più. Gabriele Paparelli"

