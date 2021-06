Euro 2020, stasera impegnati Immobile e Acerbi: il messaggio della Lazio - FOTO

Questa sera l'Italia tornerà in campo dopo l'ottimo esordio contro la Turchia per la seconda gara di Euro 2020. Contro la Svizzera saranno ovviamente impegnati anche Ciro Immobile e Francesco Acerbi, con il primo in campo e l'altro inizialmente in panchina. La Lazio ha ricordato l'impegno dei propri calciatori facendo loro l'in bocca a l lupo su Instagram. Ecco la foto.