Immobile, Jessica rassicura i tifosi della Lazio: “Vi amiamo!” - FOTO

La grande notizia del pre-partita di Inter - Lazio è senza dubbio l'esclusione di Immobile dai titolari. Una scelta a sorpresa, quella di mister Inzaghi, che al posto del bomber biancoceleste ha deciso di optare per la coppia Correa-Caicedo dal primo minuto. Inevitabilmente, tanti sostenitori biancocelesti si sono riversati sui social cercando di dare supporto all'attaccante tramite i suoi familiari. A partire da sua moglie Jessica che, in una storia su Instagram, ha risposto con un “Anche noi” e cuore in allegato all'affermazione di un tifoso laziale: “Jessica noi vi amiamo”. Il fratello di Ciro, Luigi, ha invece chiarito la questione in merito alla mancata convocazione a Cluj di Immobile: “Scrivete pure quello che volete e divertitevi, ma dire che Ciro Immobile non è voluto partire per una trasferta significa non conoscere minimamente mio fratello”.