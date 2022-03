Italia, Acerbi e Zaccagni si tingono d’azzurro: i post sui social - FOTO

Quella di ieri è stata una serata che aumenta i rimpianti per l'Italia che, per la seconda volta consecutiva, non parteciperà ai Mondiali. La vittoria in amichevole con la Turchia è solo una magra consolazione e non cancella la grande delusione del match contro la Macedonia del Nord. A Konya la Nazionale vince e convince grazie alla doppietta di Raspadori e al gol di Cristante che ribaltano il vantaggio iniziale dell'ex Roma Under. Buone prestazioni per Acerbi e Zaccagni che hanno espresso la loro soddisfazione per la vittoria internazionale con un post su Instagram a tinte azzurre.