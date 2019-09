La Lazio ricorda la Supercoppa vinta contro l'Inter nel 2000 - FOTO

LAZIO SOCIAL - L’8 settembre per la Lazio non è una data qualsiasi, è una di quelle segnate in rosso nello storico calendario biancoceleste perché nel 2000 portò in bacheca la Supercoppa contro l’Inter. Oggi il club, a distanza di quasi 20 anni, la ricorda con un post sui social: “19 anni fa vincemmo la Supercoppa italiana battendo l’Inter”. Quella notte era un venerdì, la Lazio di Eriksson batteva l’Inter di Lippi 4-3 allo stadio Olimpico e capitan Nesta alzava la Supercoppa al cielo di Roma. Una partita rocambolesca, aperta dal gol di Keane dopo soli 3’. Claudio Lopez con una doppietta capovolge il risultato nel primo tempo e il rigore di Mihajlovic al primo minuto della ripresa manda a tre le marcature dei capitolini. L’Inter si rifà sotto con Farinos, poi il cucchiaio di Stankovic rende inutile il nuovo tentativo dell’Inter di accorciare le distanze con Vampeta. Vince la Lazio che alza il suo settimo trofeo in tre anni.

Lazio, tifosi Serbia infuriati: "Fate giocare Milinkovic!"

Lazio, i numeri di Immobile sono fenomenali

Torna alla Home Page