La Serie A elogia i ragazzi di Sarri: “La Lazio vola” - FOTO

Una super Lazio reagisce dopo la brutta sconfitta di San Siro battendo il Bologna. All'Olimpico va in scena un match senza storia dominato in lungo e in largo dagli uomini di Sarri. A fissare il risultato sul 3-0 ci pensa Immobile su rigore e poi due volte Zaccagni nella ripresa. Al termine della sfida, il profilo Instagram ufficiale della Lega Serie A ha esaltato la squadra di Sarri con un post sui social: "La Lazio vola".