Lazio, a Marienfeld tutti agli ordini di Sarri: "Continuiamo a lottare" - FOTO

La Lazio non è andata oltre il pareggio nell'amichevole di ieri contro il Meppen. I biancocelesti questa mattina hanno svolto la seduta di allenamento sul campo dell'Hotel-Residence Klosterpforte per continuare la preparazione. La Lazio prosegue a lavorare sodo, Sarri ha a disposizione altri due giorni prima che il ritiro finisca per poi dirigersi in Olanda per l'ultima amichevole della pre-season. La gara contro il Twente è stata programmata per sabato 7 agosto alle ore 19.30. Nel frattempo, la società ha appena pubblicato alcuni scatti della sessione odierna sul suo account Instagram scrivendo: "Continuiamo a lavorare. Continuiamo a lottare" . Ricordiamo che oggi la rosa non effettuerà la seconda seduta in quanto Sarri ha concesso il pomeriggio libero alla squadra.

