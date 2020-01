Lazio, Acerbi: "Peccato, ora concentrati sul campionato"

Il giorno dopo la sconfitta con il Napoli la delusione in casa Lazio è palpabile. Nonostante una grande partita, le aquile si sono dovute inchinare ai partenopei. Una partenza lenta, la sfortuna e le decisioni di Massa hanno condannato la squadra di Inzaghi. Dopo Milinkovic e Lucas Leiva, anche Francesco Acerbi ha affidato ai social le proprie sensazioni. Il difensore biancoceleste ha scritto: "Peccato, ci dispiace molto. Ora dobbiamo concentrarci solo sul campionato!". La Lazio ha l'occasione di rifarsi già domenica nel derby contro la Roma. Una sfida che non è una semplice partita e che i biancocelesti non vogliono e non devono sbagliare.

