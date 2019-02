Lazio, Acerbi pensa già al Frosinone: "La prossima partita è sempre la più importante"

Difficile riprendersi dall'euforia di una serata come quella vissuta ieri dalla Lazio nel match di Coppa Italia contro l'Inter, ma il Frosinone è già dietro l'angolo per la prossima giornata di Serie A. Chiama subito tutto l'ambiente biancoceleste a ritrovare la concentrazione Francesco Acerbi, grande protagonista della qualificazione ottenuta a San Siro, che sui social ora scrive: "Partita dalle mille emozioni ieri sera ma testa già alla prossima partita che è sempre quella più importante". Non c'è tempo per sedersi sugli allori, la stagione è ancora lunga e le sfide da affrontare sono tante.