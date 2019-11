Lazio, Acerbi si improvvisa barista: "Devo capire cosa fare da grande..." - FOTO

Acerbi in campo mette sempre il massimo dell'impegno: professionista di altri tempi. Fuori dal rettangolo verde, però, non vuole essere da meno. Quando non ha il pallone tra i piedi si diletta a fare...il barista. Proprio così, sui profili social ha voluto pubblicare un video che lo sorprende a servire i suoi compagni di Nazionale. Con la maglietta dell'Italia ben in vista, il leone si diletta a fare caffè per tutti i suoi amici. Ed è pronto a soddisfare ogni richiesta. Con grande cura si preoccupa perfino di chiedere quanto zucchero mettere nella tazzina. Insomma, nessun dettaglio va lasciato al caso, nemmeno quando si armeggia con la macchina del caffè. Sempre pronto a mettersi al servizio degli altri. Questa volta, con la solita ironia che lo contraddistingue. Sicuramente Acerbi non ha sbagliato lavoro, il suo lo fa fin troppo bene. Però, nel ritrovarsi così a suo agio nel servizio da bar, il leone ha voluto dire la sua nella didascalia del post: "Devo capire cosa fare da grande".

